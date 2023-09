Dagbladet: UiO ble hacket på Facebook

Universitetet bekrefter hendelsen til Dagbladet.

– Det stemmer at noen uvedkommende har fått tilgang til Facebook-siden vår, sier pressevakt Kristine Strømmen til avisa.

De skriver at profilbildet og forsidebildet til universitet ble byttet ut med bilder av ukjente personer. Strømmen sier at de foreløpig ikke vet hvem personene på bildene er, men at universitetet fortsatt jobber med å finne ut av hva som har skjedd.

– Vi kommer med informasjon så fort vi vet hva som har skjedd, sier Strømmen.

Bildene ble fjernet litt etter klokken 18, skriver Dagbladet, som først omtalte saken.

