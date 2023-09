Antatt norsk kvinne funnet død i Spania

– Den unge kvinnen som ble funnet død, er mellom 20 og 30 år. Hun er antatt norsk, men identiteten er ennå ikke bekreftet, skriver det spanske politiet i en epost til VG.

Lokale medier skriver at kvinnen ble funnet ved et fotgjengerfelt i et boligområdet like utenfor byen Malaga i midten av forrige uke.

Helsepersonell kom til stedet, og kvinnen ble erklært død på stedet.

Kripos opplyser i en kort pressemelding at de er kjent med saken.

– Dødsfallet etterforskes av lokalt politi i Spania. Norsk politi bistår med å identifisere jenta og samarbeider med spansk politi rundt de temaer politiet i Spania etterspør. De formentlig pårørende er varslet av lokalt politidistrikt, skriver Kripos.

Spansk politi etterforsker saken, og det er ikke kjent om de mistenker at det er skjedd noe kriminelt.