Må betale 200.000 for å ha hogd ned tre

Utbyggeren og Oslo kommune har kranglet om boten i snart tre år. Men etter runder hos både kommune, statsforvalter og et departement er det avgjort av trefellingen var ulovlig, melder NRK.

Boten på 200.000 er den høyeste som er gitt for ulovlig trefelling. Før var den høyeste boten på 20.000 kroner.

Ifølge småhusplanen er det ulovlig å felle trær som har mer enn 90 centimeter omkrets, målt én meter over bakken. Treet utbyggeren felte hadde en omkrets på 2,5 meter og var 25 meter høyt.

– Jeg kunne forstått det hvis jeg hadde gått inn på naboens eiendom og tatt ned et stort flott tre. Men det er noe helt annet når treet står på min egen eiendom, sier utbyggeren til rikskringkasteren.

Han sier han felte treet fordi det var mye vind og at han fryktet det ville velte over på nabohuset. Plan- og bygningsetaten i Oslo mener imidlertid at treet var sunt og frisk, og at det ikke var noen fare for at det skulle ramle ned. Utbyggeren varslet heller ikke etaten før fellingen.

Etaten sier til NRK at de håper boten vil ha en preventiv effekt.

