Kraftig økning i salg av populær sovemedisin – FHI er skeptisk

– Bruken av melatonin har økt mye over flere år, og økningen fortsetter i 2023, sier Jostein Soldal i Apotekforeningen til Nettavisen.

Legemiddelbruken har økt med 20, justert for befolkningsøkningen fra 2022 til 2023, ifølge tall fra Farmaloggs legemiddelstatistikk.

Melatonin er et hormon som dannes i hjernen og som kroppen trenger for å regulere døgnrytmen. Kosttilskudd med melatonin kan forsøkes for å lette innsovning. Det kan kjøpes reseptfritt av folk som sliter med insomni.

– FHI er skeptisk til denne utviklingen. Melatonin har overtatt markedet for søvnmedisiner, sier forsker Børge Sivertsen i FHI til avisen.

– Noen vil hevde at melatonin er ufarlig fordi det er et hormon som produseres naturlig i kroppen. Men det er ikke forsket nok på bivirkningene, sier han.

Sivertsen påpeker at legemiddelet kan være effektivt mot døgnrytmeforstyrrelser og jetlag, men sier problemer kan oppstå når det brukes for alminnelige søvnplager.

– Det å tilføye kroppen melatonin, kan redusere kroppens evne til å produsere stoffet over tid. Det er en lettvint løsning, advarer han.

