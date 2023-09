Finnes til TV 2: – Ikke i stand til å fungere som normalt

– Som følge av oppmerksomheten denne saken har fått og det enorme medietrykket, er jeg rett og slett ikke i stand til å fungere som normalt nå. Det gjør at det kan ta tid før dere får svar på alle spørsmålene deres, sier Finnes til kringkasteren.

Han gjentar at han er lei seg for at han har satt Solberg i en vanskelig situasjon.

– Jeg håper på forståelse for at dette er en tøff tid for hele familien vår, og vil gjerne gjenta at jeg er utrolig lei meg for at jeg har satt Erna i denne situasjonen, sier han.

Uttalelsen kommer etter at det fredag ble kjent at Finnes gjorde 3650 aksjehandler mens Solberg var statsminister i perioden 2013–2021. Flere av aksjehandlene gjorde Solberg inhabil i saker som regjeringen hennes behandlet.

