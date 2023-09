Dødsulykken i Florø: Ingen siktet, sier politiet

Det bekrefter politiadvokat Ingeborg Drægebø i Vest politidistrikt opplyser til Bergens Tidende.

Det var fredag kveld at to biler frontkolliderte i Florø i Kinn kommune. Tre personer mistet livet: En kvinne og to menn i slutten av tenårene og første halvdel av 20-årene. I den andre bilen i ulykken satt en mann og en kvinne. De skal ikke være mistenkt etter at de to bilene frontkolliderte, hvorav den ene bilen tok fyr.

– De i den andre bilen har ikke noen mistanke rettet mot seg, sier Drægebø.

Politiet opplyser at de har et bilde av hendelsesforløpet, men vil ikke si mer detaljert per nå. De har søndag jobbet videre med undersøkelser på ulykkesstedet.

– Hvorfor bilen tok fyr er noe de tekniske under­søkelsene for­håp­entligvis vil gi svar på, sier hun til BT.

