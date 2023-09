6 av 10 vil ta ny dose koronavaksine

En undersøkelse fra Opinion viser at bare 18 prosent tror det kan komme nye koronarestriksjoner i løpet av året. 78 prosent sier nei.

23 prosent sier de har vært syke den siste måneden, og en tredel av dem tror de har hatt korona.

Et flertall (63 prosent) sier at de vil ta en koronavaksine i høst dersom det blir tilbudt eller anbefalt fra myndighetene. En tredel sier nei.

– Folk flest sier gjerne ja takk til påfyll med nye koronavaksiner. I alle aldersgrupper sier et flertall at de vil ta vaksine dersom det anbefales, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Anbefalingen er foreløpig at folk som er over 65 år, eller er i risikogruppen, tar koronavaksine denne høsten.

– Selv om de færreste tror at korona vil prege denne høsten, og fire av fem ikke tror på nye koronarestriksjoner, så er folk flest klar over at vi langt ifra er kvitt korona, sier seniorrådgiver Clausen.

Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, et landsrepresentativt utvalg av folket på 1000 personer. De ble spurt i uke 36.

