Regjeringen utbetaler støtte til godstogselskapene etter «Hans»

– Situasjonen er kritisk for flere aktører i bransjen. Regjeringen vil utbetale støtte til godstogselskaper som er rammet av ekstremværet Hans i påvente av at Stortinget åpner og får behandlet vårt kommende forslag til støtteordning, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Regjeringen har satt en øvre grense for samlede utbetalinger på 75 millioner kroner.

Stortinget trer ikke sammen før i begynnelsen av oktober, og det vil derfor ta noe tid før regjeringens forslag til økonomisk støtteordning for godstogselskapene kan behandles.

– Vi benytter derfor adgangen Kongen i statsråd har, til å pådra staten utgifter uten bevilgning når dette er uomgjengelig nødvendig, sier samferdselsministeren.

Det var mandag 14. august at Randklev bru over Lågen ved Ringebu kollapset. Brua fikk store skader i flommen som følge av ekstremværet Hans. Dovrebanen går over jernbanebrua, og togtrafikken har vært stengt på grunn av dette siden.

[ Lahlum mener Støre nå har en stor fordel fram mot stortingsvalget ]