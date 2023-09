NRK: Kvinne (38) dømt – fikk barn med mindreårig asylsøker

Ifølge NRK møttes de to involverte i saken på en institusjon i Tønsberg i 2018. Den 15 år gamle gutten bodde der, mens kvinnen var ansatt og mer enn dobbelt så gammel som ham.

De utviklet et nært forhold, med seksuell omgang da gutten fylte 16 år, og kvinnen ble gravid.

– Retten anser at tiltalte brukte fornærmede, en sårbar ung gutt desperat etter omsorg og tilhørighet, for å dekke sine egne emosjonelle behov, står det i dommen mot kvinnen.

I tillegg til fengselsdommen må kvinnen betale 180.000 kroner i oppreisningserstatning til mannen.

Den nå 38 år gamle kvinnen skal ha forklart under rettssaken at hun mente de to har hatt en alminnelig kjærlighetsrelasjon, og at hun ikke hadde gjort noe galt.

Den nå 20 år gamle mannen er lettet over at retten har trodd på ham, sier bistandsadvokaten hans, Christofer Arnø.

Ifølge kvinnens forsvarer, advokat Elin Folseraas, vurderer de å anke dommen.