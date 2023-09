Grandiosa-fabrikk forblir stengt ut helgen

– Kommunen har gjort nye tester. Vi håper å få svar til helgen eller mandag på det seneste. Får vi de resultatene vi håper på, så starter vi opp igjen mandag, sier kommunikasjonssjef Kristoffer Barbøl Vikebak i Orkla til NTB.

Fabrikken ble stengt torsdag kveld etter at Stranda kommune meldte at det ble påvist intestinale enterokokker i drikkevannet fra Ødegård og Svemorka under en rutineprøve.

Kommunen innførte derfor en anbefaling om koking av drikkevann til abonnenter tilknyttet Stranda vassverk og opplyste samtidig at det ville gjøres nye tester fredag. De nye prøvene må være uten påviste bakterier før påbudet om å koke vannet blir opphevet.

Bakteriefunnet ble gjort mandag, og det har dermed blitt produsert store mengder pizza før fabrikken ble stengt torsdag kveld. Vikebak sier at det imidlertid ikke er noen planer om tilbakekalling.

– Vi har gjort en grundig risikovurdering og ser ingen grunn til å trekke produktenes trygghet i tvil, sier han.

Han forteller at de har hatt dialog med Mattilsynet, som heller ikke anser produktene som utrygge.

– Pizza er et produkt som skal stekes, og en slik bakterie ville da blitt drept. Så følg anvisningen på pakken, det er lurt uansett hvilken matvare det gjelder, oppfordrer Vikebak.

Han opplyser avslutningsvis om at det økonomiske tapet knyttet til stengningen er «beskjedent».

