Parti har klaget på kommunevalget i Bergen

I en formell klage skriver partileder Gyda U. Oddekalv at Kommunal- og distriktsdepartementet bør foreta en vurdering av om det skal avholdes nytt valg, melder Bergensavisen.

– I det minste mener jeg at departementet må kreve at det gjennomføres en omtelling for å ivareta demokratiet, hvilket er avhengig av tillit fra folket, skriver hun.

Det har vært usikkerhet rundt valgoppgjøret i Bergen, og mandater har byttet fram og tilbake helt siden mandag. I tillegg fikk tidligere byrådsleder Martin Smith-Sivertsen svært mange slengere og kom inn i bystyret, men fordi han er folkeregistrert i Bærum, kan han ikke være folkevalgt i Bergen.

Valgstyret i Bergen har godkjent valget, men flere tar likevel til orde for omvalg. TV 2s valgekspert Terje Sørensen uttalte til BA at han synes stemmene i Bergen burde telles på nytt for å rydde all tvil av veien.

Selv fikk Generasjonspartiet 0,6 prosent av stemmene i Bergen.

