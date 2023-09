Finnes’ arbeidsgiver varsler full gjennomgang

– Sindre Finnes har, ut fra den informasjonen vi har i dag, ikke brutt interne regler i Norsk Industri, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen til Dagens Næringsliv.

Erna Solbergs ektemann er fagsjef i Norsk Industri, og han har hatt kontakt med mange industriselskaper i forbindelse med jobben. Fredag offentliggjorde Høyre listen over aksjehandelen til Finnes. Den viser at han gjorde 3640 handler i aksjer og andre verdipapirer i perioden kona var statsminister.

Norsk Industri var klar over at Finnes drev med aksjehandel, men Lier-Hansen sier til Aftenposten at han er overrasket over omfanget av handelen.

– Det er et større omfang enn vi har vært klar over, sier Lier-Hansen, og legger til at Finnes er en svært produktiv ansatt som leverer resultater.

Det vil likevel bli satt i gang en «full gjennomgang» knyttet til hvorvidt Finnes har brukt arbeidstiden på ting han ikke skal.

– Jeg har satt profesjonelle folk til å gå gjennom det. Det er ikke sånn at du kan bruke arbeidstiden på private ting, sier Lier-Hansen.

