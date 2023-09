Erna Solberg: Sindre må kikkes i kortene dersom jeg blir statsminister igjen

– Hvis jeg skulle bli statsminister igjen, må vi organisere det på en helt annen måte som sikrer fullt innsyn for Statsministerens kontor i VPS-kontoen til Sindre, sier Erna Solberg til NTB.

Den foreløpige listen Solberg la fram fredag viser at ektemannen Sindre Finnes gjennomførte 3640 kjøp og salg samtidig som kona styrte Norge. Høyre og Solberg vant mandag lokalvalget klart og har lenge siktet inn mot å overta regjeringsmakten etter valget i 2025. Erna Solberg har fram til nå vært partiets ubestridte leder og statsministerkandidat.

– Han må i utgangspunktet ikke kunne handle, men man må også ha sikkerhet for at han ikke gjør det, utdyper Solberg om et eventuelt regime for å sikre at ektemannens disposisjoner ikke gjør henne inhabil.

– Han må kikkes i kortene?

– Ja, han må kikkes i kortene, svarer Solberg.

Erna Solberg sier det oppleves som vondt å ikke ha oversikt over når og eventuelt hvordan hun kan ha vært inhabil i saker hun har håndtert mens hun var statsminister.

