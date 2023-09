Drapet på Jonas Henriksen: Politiet har flere teorier om motiv

– Vi har en rekke teorier. Men vi er fremdeles der at vi må etterforske saken bredt. Det er for tidlig å konkludere, sier politiadvokat Tine Henriksen til VG.

På spørsmål om hvor lenge den 28 år gammel mannen som torsdag ble pågrepet for drapet, har vært siktet, svarer hun:

– Det har jeg ingen kommentar til. Jeg kan si at pågripelsen i går var en planlagt aksjon.

Politiet har ikke utelukket at flere kan bli pågrepet i saken. Det er for tidlig å si noe om de mener 28-åringen var alene om å begå drapet.

– Utgangspunktet vårt er at vi må ta høyde for at andre har en straffbar rolle knyttet til drapet, sier hun.

Hun sier at politiet fremdeles gjør undersøkelser på Rena, der 28-åringen ble pågrepet torsdag formiddag.

