– Vi forventer at Norges Bank kommer med en oppgang på 25 basispunkter til 4,25 prosent neste uke, skriver Nordea i en markedsoppdatering fredag.

Til tross for at flere næringer trolig går tøffere tider i møte, tror også DNB at sentralbanksjefen kunngjør nok et rentehopp på 0,25 prosentpoeng torsdag.

DNB tror at også svenskene har en renteøkning til foran seg, mens den europeiske sentralbanken trolig har sin siste heving bak seg for denne gang, ifølge banken.

