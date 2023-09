Nekter straffskyld for drapet på Jonas Aarseth Henriksen

Det opplyser forsvareren hans, advokat Ellen Tvedten Jorem. Hun hadde en første samtale med klienten sin torsdag ettermiddag.

– Vår klient er klar på at han ikke har hatt noen befatning med drapet og nekter straffskyld, sier hun.

Jorem forsvarer den siktede 28-åringen sammen advokat Thomas Randby.

– Det å bli pågrepet og siktet i en så alvorlig sak med så mye mediefokus er en stor belastning for ham. Vi forsvarere har foreløpig ikke mottatt saksdokumentene fra politiet, så vi må komme tilbake til et eventuelt avhør etter at vi har mottatt og gjennomgått disse, sier hun.

