Manglende Acer-dekning sørger for klagerekord til NRK

Det sier sekretær Erik Skarrud i Kringkastingsrådet til Kampanje.

Søksmålet det gjelder, er nå oppe i Høyesterett. Nei til EU mener at Stortinget ikke kan avgi suverenitet til EU på den måten de gjorde i 2018. Med pakken ble Norge også med i Acer, energibyrået som skal sørge for at reglene for kraftutveksling mellom landene i Europa overholdes.

Organisasjonen Nei til EU fikk ikke medhold i Oslo tingrett. Lagmannsretten forkastet anken fra Nei til EU, men ga organisasjonen rett til å anke spørsmålet til Høyesterett. Nå skal Høyesterett ta stilling til spørsmålet om et alminnelig flertall i Stortinget skal kunne vedta EUs tredje energipakke.

Leder Snorre Valen i Kringkastingsrådet mener det er «helt topp» at rådet får så mange klager. Han vil ikke si om saken behandles i neste ukes møte i Kringkastingsrådet.

– Vi har ikke tatt noen vurdering på det enda. Det blir nok mot slutten av denne uken eller i starten av neste uke, men det er naturlig at rådet bør vurdere en sak som denne her, sa Valen på mandag.

Forrige rekord var fra 2017 da det kom inn 6000 klager fordi programleder Faten Mahdi al-Hussaini bar hijab i TV-serien «Faten tar valget».

