Kontrollkomiteen krever svar fra Anniken Huitfeldt

Komiteen hadde torsdag sitt første møte etter at det ble avdekket at Huitfeldts ektemann kjøpte og solgte aksjer i større omfang enn det som først var kjent.

I møtet ble en enstemmig komité enig om å sende over en rekke nye spørsmål til Huitfeldt, Støre og regjeringen, forteller Venstres Grunde Almeland.

– Kontrollkomiteen har i dag gått gjennom de svarene vi fikk fra Støre og regjeringen på våre 17 spørsmål i forrige runde. Den gjennomgangen har i tillegg til Huitfeldt-saken ført til at jeg og komiteen ser det som nødvendig å sende over flere spørsmål, sier Almeland, som er saksordfører for habilitetssakene som er til behandling i komiteen.

Komiteen ber blant annet om en full redegjørelse fra utenriksministeren.

– Blant spørsmålene vi sendte i dag, er det viktigste at vi ber utenriksminister Huitfeldt om å komme med en full skriftlig redegjørelse. Dette er likt det vi tidligere har fått fra Tonje Brenna. I tillegg har vi sendt en rekke nødvendige oppklarende spørsmål, sier Almeland.

