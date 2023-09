Frp ute av sonderingene om byrådssamarbeid i Bergen

– Frp er kastet på dør, og Christine Meyer (H) forhandler nå om et luftslott som ikke har flertall i bystyret, sier gruppeleder Marte Monstad i Bergen Frp til NTB, via sin rådgiver.

– Frp er derfor stygt redd for at Høyre er nødt til å søke flertall med MDG i Bergen, legger hun til. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet møttes til samtaler om byrådssamarbeid torsdag ettermiddag.

Uenigheter om hvorvidt bybanen skal gå over Bryggen, ligger bak bruddet – en sak som lenge har preget konfliktlinjene i bergenspolitikken.

– Meyer har ikke 34 stemmer bak seg, men Høyre er ikke villige til å forhandle om Bybanen. De lukker dørene for Frp. De lukker også døren for tusenvis av bergensere som ikke ønsker at Bybanen skal gå over Bryggen, sier Monstad til Bergens Tidende. Høyres byrådslederkandidat, Christine Meyer, sier til NTB at samtalene fortsetter:

– Høyre ønsker å få på plass et nytt byråd. Derfor fortsetter vi sonderingene med Sp, V og KrF. Vi har ingen ytterligere kommentarer nå.

Torsdag ble det også kjent at Venstre går ut av dagens byråd, hvor de har vært med å styre byen sammen med Arbeiderpartiet.

