Stenseng om Ap-resultatet: – Ikke krise

– Nei, jeg bruker ikke krisebegrepet. Det viktigste for meg er at vi erkjenner at vi har gjort et veldig dårlig valg og fått et altfor dårlig resultat, sier Stenseng til NRK.

Detaljene om Arbeiderpartiets evaluering etter det dårligste kommunevalget på over 100 år legges fram på et landsstyremøte 25. september. Denne evalueringen skal ledes av sentrale organer i partiet, med Stenseng som praktisk ansvarlig. Hun er ikke redd for rolleblanding.

– Selv om vi skal lede og gjennomføre denne evalueringsprosessen fra partikontoret og partiet, så betyr det på ingen måte at vi skal sitte og evaluere oss selv, sier Stenseng.

