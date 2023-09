De to partiene var tidligere samarbeidspartnere før valget, og Frp hadde håpet å overta ordførerkjedet etter å ha blitt største parti med tre stemmers margin.

Slik ble det imidlertid ikke, skriver lokalavisen Grannar. Isteden blir det fire nye år for Mette Heidi Ekrheim Bergsvåg (Sp), etter at partiet inngikk et valgteknisk samarbeid med Arbeiderpartiet, Høyre, og Kristelig Folkeparti.