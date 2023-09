Rundt 300 barn i året uten navn

Det er nemlig ikke sånn at staten gir barna et tilfeldig navn hvis de ikke har fått et før fristen som er satt i navneloven. Den sier at alle barn må ha et navn innen de blir et halvt år.

– Folkeregisteret tildeler ingen noen navn. Hvor den historien kommer fra, vet jeg ikke, sier avdelingsdirektør Roar Sellevoll i Folkeregisteret til NRK.

Han forteller at rundt 300 barn i året ikke får et navn innen fristen. Tallet holder seg ganske stabilt.

Det som faktisk skjer hvis barnet ikke får et navn, er at det registreres på mors navn. Et navnløst barn av en som for eksempel heter Kari Hansen, blir registrert som enten Kari*Pike Hansen eller Kari*Gutt Hansen.

Navnet gjør at barnet kan komme inn i registre og systemer som gir rett til barnehage- og skoleplass.

