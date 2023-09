Nidaros: INPs toppkandidat nektet plass i Trondheim bystyre

Jakobsen er nemlig folkeregistrert i Malvik kommune og er derfor ikke valgbar til styret i Trondheim, skriver valgstyret, ifølge Nidaros.

De viser til Valgloven § 3–3 (2):

«Valgbar til kommunestyret og pliktig til å ta imot valg er alle som har stemmerett ved valget, og som står innført i Folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og som ikke er utelukket eller fritatt.»

Valgstyret skriver videre at Jakobsen hadde rett til å stå på listeforslaget, men at han måtte levere en erklæring om at han skulle være folkeregistrert i Trondheim på valgdagen.

«Ettersom Jakobsen ikke har meldt flytting til Trondheim, er han ikke valgbar. Det blir derfor Merete Letnes Ødegaard som blir fast medlem i bystyret for Industri- og næringspartiet», heter det.

Øyvind Øyen i bystyresekretariatet sier til Nidaros at det ikke er tatt en endelig avgjørelse.

– Det gjenstår en del undersøkelser, sier han.

Nyheten kommer som en overraskelse på Jakobsen.

– Dette har jeg ikke hørt noe om. Jeg skulle bli kontaktet av valgstyret, sier han selv.

Han erkjenner at han ikke var folkeregistrert i Trondheim på valgdagen, men hevder at han har prøvd å melde flytting, men at det ikke ble godkjent.

