DN: DNB kan ha betalt 2 milliarder for mye for Sbanken

Det melder Dagens Næringsliv.

Norges største bank la 11,1 milliarder på bordet for å kjøpe Sbanken i 2021. Det ble blant annet trukket fram at det ville gi store synergier på kapitalsiden.

Siden DNB er mye større, har de et kapitalkrav der de må holde tilbake mindre egenkapital enn en mindre bank som Sbanken.

Men Finanstilsynet har ennå ikke sagt ja til DNBs ønske om å lempe kapitalkravene bak Sbankens utlån. Det betyr at DNB kan ha regnet inn en pris på Sbanken som ligger 2,2 milliarder kroner for høyt, skriver DN.

– Kapitalsynergiene er en av årsakene til at dette var et kjempekjøp for DNB, sier Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier.

Finanstilsynet vil ikke svare på når de tar en avgjørelse.

