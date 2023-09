Bergenslisten krever omtelling etter slenger-drama i Bergen

Valgansvarlig Ida Rambech opplyser til Bergensavisen at de har mottatt henvendelsen fra Trond Tystad i Bergenslisten.

Nå venter valgstyret i Bergen på tilbakemelding fra Valgdirektoratet.

Bergens Tidende skriver at Valgdirektoratet møtes klokken 8.30. Etter det skal valgstyret i Bergen møtes klokken 10.

Tirsdag kveld ble det kjent at partiet mistet ett mandat etter en fintelling av stemmer. BT beregner at det har skjedd etter at partiets velgere har gitt personstemmer til noen som står på liste for et annet parti.

