Fintelling ga ekstra mandat til V og MDG i kaosvalget i Bergen

Fintellingen viser også at MDG og Venstre får et fjerde mandat, mens Bergenslisten mister ett og står igjen med tre. Høyre ender med 18.

– Vi tar ett mandat fra Bergenslisten, og det synes vi er veldig gøy, sier Venstres Ingrid Nergaard Fjeldstad til Bergens Tidende.

Høyre har mulighet til å få flertall med de tradisjonelle borgerlige partiene samt Senterpartiet og Pensjonistpartiet. Nå har det imidlertid åpnet seg en teoretisk mulighet for Arbeiderpartiet også.

De kan beholde makta hvis de klarer å samle Rødt, SV, MDG, Venstre og KrF. Byrådsleder Rune Bakervik har allerede varslet at byrådet hans går av.

Bybanen i spill

Sonderingene som startet tirsdag, viser at Høyre holder Bergenslisten og Industri- og næringspartiet på armlengdes avstand, men isteden prøver å inkludere Senterpartiet og Pensjonistpartiet i det borgerlige samarbeidet, skriver Bergens Tidende.

Det store stridsspørsmålet i Bergen er bybanen, som igjen kom i spill før valgkvelden var over. Da åpnet Høyres Christine Meyer døra på gløtt for en omkamp om hvorvidt bybanen skal gå over Bryggen eller ikke.

VG poengterer at mye nå handler om hvilken side Venstre detter ned på. Den siste tiden har de vært i samarbeid med Arbeiderpartiet. Jokeren kan bli bybanen, som småpartiene Høyre må samarbeide med, har sagt at ikke kan gå over Bryggen.

Ultimatum fra Pensjonistpartiet

Bergenslisten har gjort kampen mot dette til en fanesak, men har altså ikke blitt kontaktet av Høyre om et mulig flertall ennå.

Høyre kan få flertall uten dem og Industri- og næringspartiet, men Pensjonistpartiet sier bybanesaken blir et ultimatum fra dem i samtalene med Høyre.

– Vi er en liten aktør, men kan bli en viktig stemme, sier førstekandidat Tom Ove Koteng Monsen til VG.

