Venstre i forhandlinger med Høyre i Bergen

Venstre i Bergen har vært med i det rødgrønne byrådet de siste årene. Tirsdag gikk partiet gikk i møte med Høyres Høyres Christine Meyer for å sondere mulighetene for et samarbeid på borgerlig side i Bergen. Høyre gjorde et godt valg i Bergen, men den borgerlige siden har ikke flertall uten å samarbeide med flere andre.

Avtroppende finansbyråd Per-Arne Larsen er i dag avtroppende finansbyråd i Rune Bakerviks byråd.

– Vi er her fordi Høyre har invitert oss. Nå vil vi se hva de har å komme med, sier Larsen til Bergensavisen.

Venstre kan være så lite som 31 stemmer fra å kapre et mandat fra Høyre i Bergen, ifølge Bergens Tidenes beregninger. Da kan fintelling vippe hele resultatet. Et slikt mandat kan sørge for et potensielt flertall til en venstresideallianse i Bergen, skriver avisa.

Før Venstre møtte Meyer Frp og KrF til samtaler.

– Dette blir krevende uansett, sier Marte Monstad (Frp) etter samtalen.

(©NTB)