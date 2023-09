Valgkvelden ble rammet av tekniske problemer som forsinket resultatet

Ifølge Valgdirektoratet kobles problemene til at når kommunene ferdigstiller tellinger, skal de automatisk overføres til valgresultat.no. Overføringen gjennomføres, og resultatene er korrekte, men det går noe tregere enn forventet, opplyser direktoratet.

Problemet rammet minst 27 kommuner, ifølge VG. I 1-tida så det ut til å bedre seg. Da rant resultatene i blant annet Oslo inn.

I hovedstaden sto resultatet på stedet hvil i lang tid.

– Skulle ha vært det foruten

– Vi kan ikke si at problemene er løst, men vi har økt serverkapasiteten og resultatene overføres litt raskere, sier kommunikasjonsrådgiver Tore Bø Nyland i Valgdirektoratet til NTB.

Han sier de ikke kan svare på hva det var som gikk feil i overføringen av stemmer fra kommunene til Valgdirektoratet.

– Det er helt klart at dette er noe vi ikke ønsker. Men det er viktig å påpeke at det er de riktige resultatene som kommer, men det tar lengre tid. Vi skulle selvfølgelig ha vært dette foruten, sier Nyland.

Disse kommunene ble rammet

Problemene ble først kjent i Bergen. Så kom Oslo og Fredrikstad også på listen. Ifølge valgdirektoratet var det problemer i 27 kommuner.

Oslo, Fredrikstad, Skien, Lillehammer, Stavanger, Eigersund, Ringsaker, Sola, Moss, Vestby, Sauda, Sokndal, Suldal, Bergen, Randaberg, Skjervøy, Porsanger, Fitjar, Halden, Nome, Inderøy, Siljan, Gran, Tromsø, Lier, Holtålen og Sunnfjord.

Direktoratet jobber fortsatt for å finne ut hva som gikk galt – og for å se om problemet er endelig løst.

Oslo: Vært klare kjempelenge

Karina Miller leder avdelingen for valg i Oslo kommune, og hun sa til Aftenposten at resultatet var mer eller mindre klart hos dem da resultatet viste at kun 60 prosent var telt opp.

– Vi har vært klare kjempelenge. Vi har 101 kretser og mangler å telle opp 10 stykker. Resultatet fra Oslo hadde vært klart nå. Per nå har kun 35.000 stemmesedler blitt publisert, sier hun.

Bergen opplyste det samme.

– Vi har fått beskjed om at ti kretser i Bergen har ferdigstilt tellingen, men at Valgdirektoratet har problemer med å få ut tallene, sa valgansvarlig Ida Rambech i Bergen kommune til Bergens Tidende klokken 23.20 mandag kveld.

I Voss må alle stemmer gås gjennom på nytt fordi slengere ikke telles som de skal. Det er ikke knyttet til problemene Valgdirektoratet hadde.

