Tekniske problemer i valget rammer minst 24 kommuner

– Foreløpig vet vi at følgende kommuner er rammet: Skien, Lillehammer, Stavanger, Eigersund, Ringsaker, Sola, Moss, Vestby, Sauda, Sokndal, Suldal, Bergen, Randaberg, Skjervøy, Porsanger, Fitjar, Halden, Nome, Inderøy, Siljan, Gran, og Tromsø, opplyser Valgdirektoratet til NTB.

De kan ikke utelukke at flere kommuner er rammet. Oslo og Fredrikstad har også hatt problemer, opplyste direktoratet tidligere. Utover disse 24 kommunene, har ikke direktoratet oversikt over kommuner som er rammet.

I Voss må alle stemmer gås gjennom på nytt.

– Vi jobber fortsatt for fullt for å løse denne utfordringen, men kan per nå ikke si noe om når problemet vil være løst, opplyser Valgdirektoratet.

Valgdirektoratet opplyser at overføringen fra kommunene gjennomføres, og at resultatene er korrekte, men at det går tregere enn ventet.

Oslo kommune opplyser til Aftenposten at de er ferdig med opptellingen, men at resultatene ikke kommer inn på Valgdirektoratets sider.

Jonas kan få to nye ess på hånda (Dagsavisen)

[ Støre gratulerer Erna: – Vi må være ærlige og si det som det er ]