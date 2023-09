Spionsiktet blir avhørt onsdag, opplyser forsvareren

Advokat Aase Karine Sigmond sa til NTB mandag at det trolig ikke ville gjennomføres noe avhør før neste uke ettersom siktede da ikke hadde fått innsyn i sakens dokumenter.

Det har han fortsatt ikke fått, men likevel blir det gjennomført avhør av 25-åringen onsdag ettersom han er i bedre form og ønsker å avgi forklaring, opplyser Sigmond til NTB.

Det var søndag at den utenlandske studenten ble varetektsfengslet i fire uker, siktet for spionasje i Norge gjennom signaletterretning.

Nekter straffskyld

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener studenten var ute etter statshemmeligheter. Leiebilen hans er sett i regjeringskvartalet, samt ved Statsministerens kontor og Forsvarsdepartementet. Studenten nekter straffskyld.

PST opplyste mandag at etterforskningen er i en kritisk og innledende fase. PST betegner saken som alvorlig og komplisert, og som det vil ta tid å etterforske.

Seniorrådgiver Eirik Veum sa til NTB samme dag at de ikke kan utelukke at det vil bli gjort flere pågripelser i saken, men at det er altfor tidlig i etterforskningen til å kunne si noe mer om det nå.

Kan være kriminell aktør

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har avdekket det de betegner som mistenkelige signaler i saken, opplyste avdelingsdirektør Geir Arild Engh-Hellesvik ved avdeling for forsvar mot avanserte digitale trusler mandag.

PST sier til VG at en kriminell aktør kan stå bak, men de understreker at de må ha flere hypoteser åpne i slike saker.

– I de senere årene, for eksempel når det gjelder mobiltelefoni og wifi, har vi sett at også kriminelle aktører og private sikkerhetsfirmaer har kapasitet til signaletterretning, sier avsnittsleder Atle Tangen i PST til avisa.

Til NRK opplyser PST at det ikke trenger å være en stat som står bak.

