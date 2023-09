Solberg om offentliggjøring av mannens aksjehandler: – Det er ikke noe hastverk

– Jeg var ikke klar over omfanget, men jeg var klar over at Nekkar var et selskap jeg måtte være varsom på, for min søster satt i styret til selskapet. Så det var innenfor et område vi allerede hadde fokus på, sier Solberg til TV 2.

Tirsdag skrev E24 at aksjonærdata viser at Høyre-lederens ektemann Sindre Finnes hadde handlet Nekkar-aksjen 72 ganger mellom mai 2020 og september 2021, mens Solberg var statsminister.

Fordi søsteren var styremedlem Nekkar sier Solberg til NTB at hun ville vært inhabil dersom skille komme opp noen saker som hadde betydning for dette.

– Så i forhold til behovet for å vite, på grunn av habilitetsspørsmål, så var dette allerede på varsku-listen min, sier Solberg til NTB.

Flere dager før kommunevalget mandag, sa Solberg at hun hadde bedt ektemannen sette opp en offentlig oversikt over sine aksjehandler under hennes periode som statsminister.

Tirsdag, med valgseieren i lomma, sier Høyre-lederen at det kan ta litt tid før listen fra over aksjehandler vil komme.

– Har drevet valgkamp

– Dette er tall som må hentes ligningsmessig, det tar tid. Noen av oss har drevet valgkamp fram til i går, han skal få tid til å sette det sammen. Det er ikke noe hastverk, sier Solberg til NTB.

Oversikten som E24 har satt sammen, viser at Finnes i perioder kjøpte eller solgte aksjer flere ganger om dagen. Tre av dagene kjøpte og solgte han aksjer samme dag.

Totalt kjøpte og solgte Finnes aksjer til en verdi av 2,66 millioner kroner i perioden og skal ha tjent rundt 415.000 kroner på handlene, ifølge avisa.

Finnes har tidligere sagt til E24 at han måtte redusere aktiviteten sin i aksjemarkedet betydelig da Solberg ble statsminister i 2013.

Advart av SMK

Statsministerens kontor (SMK) hadde i forkant av Solbergs tiltredelse advart Finnes om at kortsiktig aksjehandel ville gjøre det vanskelig for Solberg å holde seg oppdatert om mannens aksjebeholdning. Finnes hadde da fortalt SMK at han handlet aksjer «en til to ganger i måneden», skriver E24.

Nekkar er et internasjonalt konsern som utvikler og leverer lasthåndteringsutstyr og andre tjenester for maritim og offshore industri. Selskapet er oppført på Oslo Børs og har hovedkontor i Kristiansand.

Solbergs søster, Marit Solberg, sitter i styret til Nekkar. Det var hun også i perioden Finnes handlet aksjer i selskapet.

