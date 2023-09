Skatteetaten saksøker investor Petter Olsen for 52 millioner kroner

Blant eiendommene skattemyndighetene har tatt pant i, er Ramme Gård ved tettstedet Hvitsten i Vestby, som Olsen har eid siden 1966, skriver E24.

Bakgrunnen er en årelang strid knyttet til nettopp Ramme Gård, som Olsen tapte mot Skatteetaten i Høyesterett i desember i fjor.

Olsen har bygget et kostbart hotell, museum, restaurant, gård og parkanlegg på Ramme Gård, noe som ifølge Dagens Næringsliv kostet over 1,1 milliarder kroner da det sto ferdig i 2021.

Skatteetaten mener Ramme Gård ikke kan ses på som ordinær næringsvirksomhet da investeringene er så voldsomme at det er utenkelig at prosjektet går med overskudd i overskuelig fremtid. Dermed oppfyller det ikke vilkårene for å utgjøre en virksomhet i skatte- og momsmessig forstand.

Olsen har ikke kommenterte pantsettingen i eiendommene hans, men da han tapte i Høyesterett i fjor skrev han at det var en «sorgens dag for norsk næringsliv» i en epost til DN.

