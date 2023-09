Det skriver Dagens Næringsliv. I 19 kommuner faller partiet mer enn 20 prosentpoeng.

Nationen har også sett på Senterpartiets tilbakegang.

Partiet har gått mest ned i Andøy kommune i Nordland, med hele 43,5 prosentpoeng, skriver avisen.

Her gjorde Sp et historisk valg i 2019, da de fikk 56 prosent etter å ha gått inn for å frede Andøya flystasjon. Nå sitter de igjen med 12,5 prosent.

