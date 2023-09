Norge dømt i ni nye barnevernssaker i Menneskerettsdomstolen

To av dommene handler om tvangsadopsjon. Den tredje dreier seg om omsorgsovertakelse, der barnemor ble avskåret fra all kontakt med to av tre barn som ble plassert i fosterhjem, skriver avisa.

Domstolen har valgt å slå sammen flere saker til felles behandling. Seks klager om tvangsadopsjon er forent til én dom, mens to klager om samvær etter omsorgsovertakelse er slått sammen i én dom, skriver Rett24.

Norge er dermed dømt i hele ni barnevernssaker i Strasbourg tirsdag. Det betyr at Norge til nå er dømt i 23 barnevernssaker i Menneskerettsdomstolen i nyere tid.

Domstolen har gjennom flere dommer slått fast at den norske samværspraksisen etter omsorgsovertakelse, der foreldre og barn får se hverandre to til seks ganger i løpet av ett år, bryter med menneskerettighetene.

Torsdag faller dom i ytterligere 12 norske barnevernssaker i domstolen i Strasbourg.

