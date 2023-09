MDG i Oslo utelukker ikke Høyre-samarbeid

– Jeg vil ikke utelukke det, men nå må partiet sette seg ned og bli enige om veien videre, sier Heiberg til Aftenposten.

MDG falt kraftig i Oslo som mange andre steder i landet, og det er ikke lenger flertall for de rødgrønne i hovedstaden. Et byråd bestående av Høyre, Venstre og MDG vil imidlertid ha flertall – hvilket også er et alternativ Venstre har snakket varmt om.

– Jeg er i utgangspunktet veldig positiv til et samarbeid med Venstre, men vi vil aldri åpne for et samarbeid med Frp, sier Heiberg.

Også Venstre har vært svært tydelige på at de ikke vil i byråd med Fremskrittspartiet. Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg har på sin side gått motsatt vei, og utelukker et samarbeid med MDG.

