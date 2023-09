LO-lederen: – Valget har vært en motbakke fra start til slutt

– Det er ingen tvil om at vi er skuffa i dag. Vi må være bedre enn dette, og vi må vinne valg framover. Dette valget har vært en motbakke fra start til slutt, sier LO-lederen til NTB.

– Nå skal både vi og Arbeiderpartiet sørge for en skikkelig valgevaluering av alle ledd, sier Følsvik.

Den jobben starter allerede tirsdag ettermiddag, da Aps sentralstyre samles på Youngstorget klokka 13.

Arbeiderpartiet får en samlet oppslutning i kommune- og fylkestingsvalget på 21,7 prosent når alle prosent av stemmene er telt opp. Det er en tilbakegang på 3,1 prosentpoeng fra forrige lokalvalg og det svakeste resultatet siden 1924.

Ap kan miste makten i de største byene i Norge og har allerede erklært nederlag i Oslo og Bergen.

– Arbeiderpartiet fikk strømpriskrisa, krigen i Ukraina og økende inflasjon rett i fanget da de tok over regjeringsmakten. Vi må bare erkjenne at det var tungt å etablere seg som det trygge alternativet i den situasjonen, sier Følsvik.

Hun erkjenner at LO ikke klarte å mobilisere mange nok velgere for Arbeiderpartiet spesielt og for venstresiden generelt. Nå retter hun blikket mot det kommende stortingsvalget.

– Det tar tid. Den jobben skal vi fortsette fram til stortingsvalget om to år, sier hun.

