KrF klart for å forhandle om byrådsmakt i Oslo

Etter at det ble klart at de borgerlige overtar makten i Oslo meldte Eirik Lae Solberg (H) at han vil starte diskusjonene om nytt byråd med de borgerlige partiene tirsdag.

Valgresultatet i Oslo viser at den borgerlige siden har mulighet til å samle flertall med Høyre, Frp og Venstre – uten KrF. Men KrFs førstekandidat Øyvind Håbrekke sier til Dagen at de ønsker å komme i posisjon til å påvirke mest mulig.

– Så det å komme i byråd vil være veldig interessant for oss, hvis vi får de gjennomslagene vi trenger, sier Håbrekke.

Han nevner ar de har vært opptatt av å sikre muligheten for fritidsaktiviteter for barn gjennom fritidskortet, og bedre vilkår for ideelle aktører.

– Men jeg skal ikke gå så mye i detalj på dette tidspunktet, før vi har satt oss ned og snakket med de andre partiene.

