Høyre erklærer seier i Lillestrøm: – Det største partiet

Av Stian Drake/NTB

– Jeg erklærer valgseier med tanke på at Høyre er det største partiet. Det ser ganske klart ut nå. Om jeg ender opp som ordfører, er derimot et spørsmål om posisjoner.

Det sier partiets ordførerkandidat Kjartan Berland til NTB tirsdag morgen.

Når 99,8 prosent av stemmene er telt opp, ligger Høyre an til å få 16 mandater i kommunestyret. I tillegg ligger Fremskrittspartiet an til å få åtte mandater, mens Venstre og KrF ligger an til å få henholdsvis to og ett mandat.

Må snakke med flere partier

Det gir den borgerlige blokken 27 mandater samlet sett. For å sikre flertall i Lillestrøm må man ha 28 mandater.

Dermed må Berland på frierferd hos de små partiene som samlet sett ser ut til å få fem mandater i Lillestrøm.

– Nå må vi snakke sammen. Det er fortsatt en fintelling som skal gjennomføres og man kan få noen forskyvninger, men mitt håp er at vi kan få til et bredt borgerlig samarbeid, sier Berland.

Fjerde forsøk

Dette er fjerde gangen han stiller som ordførerkandidat ved et lokalvalg.

I 2011 og 2015 stilte han til valg i den gamle kommunen Skedsmo, før han for prøvde på nytt igjen i Lillestrøm i 2019.

Først nå virker det som en mulighet for at Berland kan få ordførerkjedet rundt halsen.

– Jeg er veldig glad for det resultatet vi har oppnådd i natt. Det er store muligheter for et maktskifte, men vi har ikke flertall alene så jeg er glad for at vi har en uke på oss til å sondere med de andre partiene for å se om det er grunnlag for dette. Det er jeg optimist på at vi skal få til.

