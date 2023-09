Frp-ordfører med ekstraordinært valgresultat i Flekkefjord: – Det er surrealistisk

– Jeg ble helt satt ut og overrasket over hvor stort det tallet ble, sier ordfører Torbjørn Klungland (Frp) i Flekkefjord til Dagbladet tirsdag formiddag.

Valgresultatet gjør at alle 14 Frp-ere i Flekkefjord kommer inn i bystyret. Egentlig skulle de ha fått inn to til, men flere var det ikke på lista. De må derfor gi fra seg to plasser.

– Det var ikke mulig å få forutse et slikt resultat, så vi har ikke nok kandidater på lista. Vi har 14, og jeg tror ingen så for seg at alle skulle bli folkevalgte. Vi trodde vi hadde mer enn nok med det, sier Klungland.

Resultatet har fått eksperter til å sperre opp øynene.

– Dette er ganske unikt. Jeg har aldri hørt om det før, sier NRKs valgekspert, UiA-professor Dag Ingvar Jacobsen.

Heller ikke valgekspert Terje Knutsen har hørt om lignende, sier han til Fædrelandsvennen.

I 2019 ble Klungland til slutt ordfører selv om han ikke hadde trodd det da valgresultatet kom. Siden har han bemerket seg med folkelige flanellsskjorter – og et klipp som gikk viralt da han drakk brus i smug mens Erna Solberg (H) var på besøk og ble intervjuet på TV.

