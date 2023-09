Byrådet i Bergen går av

Det sier Bakervik selv til NRK.

Høyres Christine Meyer ligger an til å ta over plassen som byrådsleder, etter at Høyre og Fremskrittspartiet gjorde det best i kommunevalget i Bergen.

De borgerlige partiene får ikke flertall sammen med KrF og Venstre.

Meyer har åpnet for å samarbeide med andre partier om bybanen over Bryggen.

– Poenget vårt er at vi bør sitte i alle rom som forhandler om makt, men å dra opp igjen bybanesaken, det er vi ikke interessert i å ende opp med. Jeg ser ikke for meg at det kommer til å skje, om vi sitter i dette rommet, sa hun til Bergensavisen valgkvelden.

Med 99,8 prosent av stemmene telt opp ligger Høyre alene an til å få 19 mandater i bystyret.

