Trond Giske (Ap): – Et tydelig signal om at kursen må endres

Hvis de nasjonale prognosene slår til vil Arbeiderpartiet gjøre sitt dårligste lokalvalg noensinne.

– Det må være et veldig klart signal om at kursen må endres, og at vi må vinne ny tillit hos befolkningen, sier Trond Giske til DN.

Giske, som er leder i lokallaget Nidaros Sosialdemokratisk Forum, vil likevel ikke kommentere om det bør gjøres endringer i Aps ledelse.

I Trondheim viser prognosene at Arbeiderpartiet ligger an til å få rundt 24 prosent oppslutning.

– Vi har gjort en mobiliseringsjobb, og selv om valgresultatet er historisk dårlig, så har vi kommet oss godt opp på 20-tallet. Det så det ikke ut som da vi startet valgkampen, sier Giske til Adressa.

På valgvaken i Trondheim ble tallene møtt med jubel, men Giske er tydelig på at de foreløpige tallene ikke er bra nok.

– Det var vel først og fremst en jubel for at det ser ut som om det er flertall for at vi får ordføreren, sier Giske.

– Men det er klart det er ikke noe tall å juble over verken i Trondheim eller nasjonalt. Det er langt unna det nivået vi ønsker oss, sier partiveteranen.

Resignasjon i Ap (Dagsavisen)

[ Lars West Johnsen oppsummerer valget: Marerittet er unngått ]