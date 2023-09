Tilsyn hos strømselskaper: Mange anmerkninger og avvik

– Hvis ikke et selskap følger pålegg, vil reaksjonen være tvangsmulkt. Forbrukerne legger til grunn at reglene skal følges. Det er en viktig del av å være kraftleverandør, sier Torfinn Jonassen, seksjonssjef for kunde og nett hos RME til Europower.

Han mener avvikene bør være lett for kraftleverandørene å rette opp i.

RME varslet i mars tilsyn om strømsalgselskapenes rapporteringsplikt til strømprisportalen, samt utforming av faktura. Nå er granskningen over, og 54 avvik og 23 anmerkninger er registrert. Selskapene hadde til fredag sist uke til å rette opp avvikene.

I alt 45 av avvikene gjelder mangelfull informasjon på kundefakturaene. Gjengangeren her er at avtalens varighet eller varslingsrutiner ved endringer i avtalen ikke oppgis.

To selskaper oppga verken avtalens navn, varighet eller varslingsrutiner ved endring av avtalen.

Fra og med 1. november i fjor ble det et krav at alle strømavtaler skal merkes med en henvisning til Forbrukerrådets strømprisportal, strømpris.no. RME fant avvik på dette hos 14 selskaper.

Til sammen 23 selskaper mottok anmerkninger. For 22 av disse gjaldt det mangelfull dokumentasjon.

[ – Det er jo en tikkende bombe under velferden vår ]