Måling: Eldreomsorg er viktigst for folk i årets valg

Det viser en undersøkelse Repons har utført for VG. 13 prosent sier eldreomsorgen har vært viktigst, foran helse- og sykehus, klima og miljø og skatter og avgifter (alle med 11 prosent).

– Det har ikke vært én sak som har utmerket seg, sier Jonas Stein, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

– Litt klima, litt skole, litt eldreomsorg også er kanskje det nye at det har blitt mer fokus på privatøkonomien til folk, sier han.

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning sier at undersøkelsen viser at folk er opptatt av saker som er relevante for et kommune- og fylkestingsvalg.

– Det er et knippe av saker velgerne er opptatt av. I det forrige lokalvalget var klima den viktigste saken, sier Bergh.

