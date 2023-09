Kvinne med sverd stoppet i Skien

Politiet varsler at de har kontroll på kvinnen og sverdet.

– Det dreier seg om et pyntesverd. Det har ikke vært noen trusselsituasjon. Kvinnen blir avhørt, og sak opprettes, opplyser politiet.

Operasjonsleder Roger Aaser i Sørøst-politiet sier til NTB at kvinnen blir anmeldt. Han sier bladet var cirka 40 centimeter langt.

– Når det er forbudt å bære kniv på offentlig sted, sier det seg selv at det er forbudt å bære sverd også, sier han.

Kvinnen hadde sverdet i en bag da politiet kom til stedet. Men en innringer hadde sett henne holde sverdet, og følt det var ubehagelig.

– Vi vet ikke noe om motivet. Det er ikke noen som ville skade noen, og mest sannsynlig ikke skremme noen heller. Men det er forbudt, uansett, sier Aaser.

Det har ikke noe å si at det er et pyntesverd, mener han.

– Det som er med et pyntesverd, er at det vil fremstå mer som et ekte sverd enn et lekesverd, slik jeg har fått det opplyst, sier Aaser.

