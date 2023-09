Krever omvalg i valgkrets etter listetabbe i Balsfjord

Av Stian Drake/NTB og Marie De Rosa/NTB

Leder i Konservativt Balsfjord, Thorleif Selseng, sier til Nordlys at de vil kreve omvalg etter at det ble kjent at stemmelistene til lista.

– Det vi med sikkerhet vet, er at det har manglet stemmesedler både på starten av dagen og på slutten av dagen. Det var heller ikke stemmesedler i lokalet. De måtte til Storsteinnes for å hente stemmesedlene våre. Det er mer alvorlig, derfor blir vi å kreve omvalg for valgkretsen i Nordkjosbotn.

– Angrer som «F»

– Jeg angrer som «f» på at jeg ikke spurte valgobservatørene om hvor stemmesedlene var. Jeg ser nå at jeg burde gjort det, sier velger Halvard Karlsen til avisa.

Han var tidlig ute for å stemme ved lokalvalget i Nordkjosbotn i Balsfjord, men fant ikke stemmesedlene til partiet han ville stemme på, skriver avisa.

Konservativt er partiet som tidligere het Partiet De Kristne.

Han forklarer at han ble usikker på om lista var mulig å stemme på, og stemte derfor på et annet parti.

– Menneskelig glipp

– Det ble Frp. Det var liksom valg nummer to for meg. Det er ikke noe å holde hemmelig, sier Karlsen til avisen.

Lederen av valgstyret, ordfører Gunda Johansen (Ap), sier de nå har rettet opp, og at stemmesedlene er på plass.

– Det har skjedd en menneskelig glipp. Den er rettet opp. Så snart det ble oppdaget, fikk de stemmesedler.

Får stemme på nytt

Til VG sier ordføreren at feilen ble oppdaget klokka 18.10 søndag.

– Jeg har snakket med de som sto på listen, og det har kommet inn flere klager, og de skal ta det opp med Valgdirektoratet.

Hun understreker at alle de som ikke fant seddelen, får mulighet til å stemme på nytt. Så er det opp til valgstyret å behandle om den nye blir gyldig eller ikke. Det inkluderer Karlsen:

– Han er invitert til å gå tilbake mandag til å stemme på nytt, sier ordføreren, som legger til at valgdagen går helt utmerket.

Fått påminnelse

Valgdirektoratet skriver i en epost til NTB at de har vært i kontakt med kommunen etter at de ble informert om saken, og minnet dem på at de skal sørge for at det er stemmesedler tilgjengelig for alle lister som stiller til valg i kommunen.

– I denne saken foreligger det en klage som skal behandles av valgstyret i kommunen. Kommunal- og distriktsdepartementet er endelig klageinstans, og Valgdirektoratet har ingen rolle i denne klagebehandlingen. Behandlingen av klagesaken vil avgjøre hvilke konsekvenser saken får.

