Konkuransetilsynet advarer mot gjeninnføring av drosjereguleringer

Dersom et nytt forslag fra Drosjeutvalget blir satt i verk, vil det kunne føre til færre aktører og et dårligere drosjetilbud til norske forbrukere, skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding mandag.

Drosjeutvalget har kommet med et forslag som delvis går tilbake på dereguleringen fra 2020.

De ønsker blant annet at alle drosjeaktører skal ha plikt til å være tilknyttet en drosjesentral.

– Dersom dette blir innført, kan det bli vanskeligere for nye drosjeaktører å etablere seg i markedet. Konkurransetilsynet mener det er mulig å oppnå målene som ligger til grunn for forslaget på en måte som ikke reduserer konkurransen, eller gir et dårligere og dyrere drosjetilbud til oss forbrukere, sier økonom Fredrik Sortland.

Tilsynet har tidligere påpekt at effektiv konkurranse i drosjemarkedet bidrar til å oppnå målet om et tilfredsstillende, sikkert og ryddig drosjetilbud i hele landet.

– Regelverket bør derfor legges opp på en slik måte at det ikke svekker konkurransen og mulighetene for innovasjon. Selv om de foreslåtte endringene ikke er like begrensende som tidligere regelverk, mener Konkurransetilsynet at det likevel vil kunne gi et dårligere tilbud til forbrukerne.