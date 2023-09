Kommunaldepartementet: – Det er uheldig at det mangler stemmesedler i valgavlukket

– Det er uheldig at det mangler stemmesedler i valgavlukket, det har også Stortingets fullmaktskomité uttrykt flere ganger, sier avdelingsdirektør Siri Dolven i Kommunal- og distriktsdepartementet til NTB.

Hun understreker at valgmedarbeiderne jevnlig skal sjekke at det er stemmesedler i alle valgavlukker. Siden Kommunal- og distriktsdepartementet er klageinstans ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, kan de ikke kommentere konkrete saker, opplyser hun videre.

– Vi har gode rutiner og systemer for valggjennomføringen i Norge. Det er viktig for demokratiet vårt at vi gjennomfører valget på en trygg og god måte, sier Dolven.

[ Krever omvalg i valgkrets etter listetabbe i Balsfjord ]