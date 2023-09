Flere tusen klager på NRK for manglende dekning av Acer-søksmål

I forrige uke meldte bransjebladet at det inntil fredag formiddag hadde kommet inn 1400 klager mot NRK til Kringkastingsrådet. Klagerne reagerer på det de ser som manglende dekning av Nei til EUs Acer-søksmål mot staten, som i forrige uke var oppe i Høyesterett.

Rådets sekretær Erik Skarrud sier mandag formiddag at det har kommet nær 3100 klager. Ungdom mot EUs leder Kim René Hamre har sagt til Kampanje at han har oppfordret folk til å klage.

– Det er kritikkverdig at NRK ikke har hatt en eneste sak om dette i sine flater. Det er stor enighet om at dette er en historisk sak, uansett hva utfallet blir, enten om vi vinner eller taper. Den setter presedens for alle lignende saker, sier Hamre.

Kringkastingsrådets leder Snorre Valen synes det er flott at rådet får så mange klager.

– Rådet skal behandle saker mange er opptatt av. Dette er heller ikke første gang det har vært mye engasjement, det kommer generelt mange henvendelser inn til rådet. I noen av disse sakene er det kampanjer for å sørge for at saken får oppmerksomhet for at den skal behandles, og det synes jeg er helt legitimt, sier han.

Neste uke samles Kringkastingsrådet for første gang etter sommerferien. På spørsmål om saken behandles under møtet, svarer Valen at det er for tidlig å si.

– Vi har ikke tatt noen vurdering på det ennå. Det blir nok mot slutten av denne uken, eller i starten av neste uke, men det er naturlig at rådet vurderer en sak som denne her, sier Kringkastingsrådets leder Snorre Valen.

