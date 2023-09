Sju av ti stemmeberettigede har ennå ikke stemt – 561 valglokaler åpner søndag

Totalt 4,3 millioner mennesker i Norge kan avgi stemme i årets kommune- og fylkestingsvalg. Det er 100.000 flere enn ved forrige lokalvalg for fire år siden og det største antallet som har hatt stemmerett noen gang i Norge.

I alt 1.278.849 personer hadde fredag kveld avgitt forhåndsstemme eller tidligstemme, noe som tilsvarer om lag 30 prosent av de stemmeberettigede. Det innebærer at sju av ti fremdeles ikke har sagt sin mening om hvem de mener bør styre fylker og kommuner i Norge de neste fire årene.

Mange stemmelokaler åpner søndag

Selv om det er mandag som er selve valgdagen, opplyser Valgdirektoratet til NTB at det i mange kommuner er åpne stemmelokaler allerede fra søndag.

– Søndag er det 561 valglokaler som holder åpent. På mandag er det 1879 valglokaler som holder åpent, skriver kommunikasjonsrådgiver Kjetil Johansen til NTB.

Han forklarer at årsaken til at det er såpass mange færre lokaler som holder åpent på søndag, er at mange kommuner ikke tar imot stemmer i det hele tatt denne dagen.

– Når det gjelder åpningstidene for valglokalene, varierer det veldig. Men på valgdagen 11. september stenges de siste valglokalene klokka 21.00, skriver Johansen videre.

Over 60.000 kandidater

Over hele landet er det til sammen 53.366 kandidater som stiller til valg i kommunestyrene, mens 2199 stiller til bydelsutvalgene i Oslo. Til fylkestingsvalgene er det 7393 kandidater som er oppgitt på listene.

Over hele landet er det i de siste to ukene før valget også blitt avlagt et stort antall forhåndsstemmer fra personer som er folkeregistrert andre steder i landet. Dette gjelder blant annet studiesteder der en stor andel av dem som bor der, egentlig er hjemmehørende i andre kommuner.

– Stemmer som er avgitt et annet sted enn der den stemmeberettigede er folkeregistrert, blir sendt til hjemkommunen og vil bli registrert der, sier Johansen.

