Rekordmange blanke stemmer i skolevalget

Av 131.598 gyldige stemmer ved årets skolevalg var 11.099 blanke, ifølge landsoversikten på Sikt. Det tilsvarer 8,4 prosent av stemmene og det er mer enn 3000 flere enn ved skolevalget for to år siden.

– Det å stemme blankt er en demokratisk rettighet og et mer aktivt valg enn ikke å stemme i det hele tatt, sier valgforsker Johannes Bergh, som leder for valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning til VG.

– Men blanke stemmer kan også bety at man ikke opplever skolevalg som valgfritt, at elevene føler seg tvunget til å delta, legger han til.

Høyre var skolevalgsvinneren med 21,9 prosent, Fremskrittspartiet økte mest med 11,4 prosentpoeng til 19,5 prosent, mens Arbeiderpartiet gjorde sitt dårligste skolevalg noensinne med 17 prosent.

[ «Resultatene fra skolevalget viste at ungdommene våre er svært påvirkelige av tidas ånd» ]